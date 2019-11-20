Almanya elçiliğinin Türk avukatı tutuklandı: ‘İltica dosyaları MİT’in elinde’ iddiası

Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği için görev yapan bir Türk avukatın ‘casusluk’ şüphesiyle tutuklandığına ilişkin haberlerin Alman medyasında yer almasından sonra Alman hükümetinin, hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu bildiriliyor. Almanya’da iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirtilen avukatın, 17 Eylül’de gözaltına alındığı belirtilirken, suçlama ve gözaltı gerekçesinin neden iki ay sonra açığa çıktığı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Dışişleri Bakanlığı da konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Ankara’daki Almanya büyükelçiliği.

Amerika’nın Sesi, Alman NDR ve WDR televizyon kanallarıyla, Der Spiegel dergisinin haberlerine dayanarak, Ankara’da tutuklanan Yılmaz S. adlı avukatın yüzlerce dosyasına el konulduğunu bildirdi.

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Söz konusu haberlere göre dosyalarda ‘Türkiye’den Almanya’ya iltica başvurusu yapan terör örgütü PKK üyeleriyle FETÖ’cü olarak bilinen isimlere ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı’ ve ‘Bu dosyaların Milli İstihbarat Teşkilatı’nın eline geçtiği’ iddia ediliyor.

Avukatın ’17 Eylül’de büyükelçiliğe giderken, yolda durdurularak gözaltına alındığı’ belirtilirken, gözaltına ilişkin haberlerin 18 Eylül’de Türk basınında da yer aldığı bildirildi. Bu haberlerde de Yılmaz S. ile başka bir avukatın gözaltı gerekçesi olarak, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel verilerini derledikleri, bunları raporlayarak Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerin büyükelçiliklerine verdiklerinin bildirildiği ifade edildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, tutuklanan avukat, iltica başvurusunda bulunanlar hakkında Türkiye’de dava açılıp açılmadığı veya Türkiye’ye dönmesi halinde hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya olup olmadığı gibi konularda polis, savcılık gibi kurumlardan bilgi topluyordu. Bu bilgilerin, Almanya Dışişleri Bakanlığı üzerinden iltica konusunda karar verecek olan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne aktarıldığı belirtildi.

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Alman basınındaki haberlerde, tutuklanan Yılmaz S.’nin casuslukla suçlandığı, somut olarak da ’15 Temmuz darbe girişiminden sonra Almanya’ya sığınan PKK’lı ve FETÖ’cü kişilerin iltica başvurularının karar verici konumundaki Alman makamı Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından kabul edilmesi için ilgili bilgilerde oynama yaptığı’ iddiasıyla suçlandığı öne sürülüyor.

Der Spiegel, Almanya hükümetinin, iltica başvurusunda bulunmuş olan yaklaşık 50 Türk vatandaşı hakkındaki bilgi ve dosyaların bu tutuklanmayla MİT’in eline geçmesinden endişe duyduğunu yazdı.

Haberlerde, Yılmaz S.’nin gözaltına alınmasından sonra, Ankara’da çalıştığı büronun arandığı ve en az 280 dosyaya el konulduğu da aktarıldı. Ankara’daki Alman Büyükelçisi Martin Erdmann’ın Türk Dışişleri ile bağlantı kurarak, söz konusu avukatın Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’ne ilettiği bilgilerin ‘rutin’ olduğunu söylediği, avukatın serbest bırakılmasını istediği de belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Der Spiegel dergisine; Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) ise WDR ve NDR kanallarına, gelişmeleri ve iddiaları doğruladı. BAMF sözcüsü avukatın dosyalarının kişisel ve gizli bilgileri içerdiğini, bu yüzden iltica işlemleri tamamlanmış veya süren kişilerin durumdan haberdar edildiğini açıkladı.

Bir Alman Dışişleri yetkilisi, “Suçlamaların doğru olmadığını ispatlamaya ve avukatın serbest bırakılmasına çabalıyoruz. Avukat alışılmış uluslararası kurallar ve hukuki sınırlar kapsamında bilgi transferine katkıda bulundu. Bu açıdan tutuklanması kabul edilemez bir durum” değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri bakanlığından açıklama yapılmazken, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, VOA Türkçe’ye verdiği bilgide “Henüz teyit ettiğimiz bir gelişme söz konusu değil” dedi.