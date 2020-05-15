Almanya ekonomisinde yüzde 2.2 ile 2009’daki krizden beri en sert daralma

Almanya ekonomisi corona virüsünün yayılmasını sınırlamak için mart ayında dükkanların ve fabrikaların kapatılmasıyla ilk çeyrekte yüzde 2.2 küçülerek 2009 finansal krizinden bu yana en sert daralmasını kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin mevsimsellikten arındırılmış öncü verilerine göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve Türkiye için de en önemli dış pazar olan Almanya’daki gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), 2019’un son çeyreğindeki yüzde 0.4’lük genişlemenin ardından birinci çeyrekte yüzde 2.2 düştü.

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Reuters anketine katılan analistler, GSYH’nin bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2, mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 daralma kaydetmesini bekliyorlardı.