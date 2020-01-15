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Yaramazlara biraz batar!

Almanya ekonomisi 2019’da yüzde 0.6’yla 2013’ten beri en zayıf büyümeyi kaydetti

Almanya ekonomisi, ticaret anlaşmazlıklarının ihracatı olumsuz etkilemesiyle 2019 yılında yüzde 0.6 büyüyerek 2013’ten beri en zayıf büyümeyi kaydetti ve bir önceki yıla göre daralma gösterdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Almanya ekonomisi 2018 yılında yüzde 1.5 büyümüştü.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi yetkilisi Alber Braakmann, “Bu, Almanya ekonomisinin art arda 10 yıl boyunca büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden bu yana gerçekleşen en uzun süreli ekonomik büyüme dönemi oldu” dedi.

Braakmann güçlü özel tüketim, yüksek devlet harcamaları ve inşaat sektöründeki güçlü performansın 2019’da büyümeyi desteklediğini ifade etti.

Deka Bank analisti Andreas Scheuerle, “İç talep yani özel tüketim, devlet harcamaları ve inşaat sektörünün desteği olmasaydı Almanya ekonomisi resesyona girerdi” dedi,

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Federal İstatistik Ofisi, kamu sektöründe bütçe fazlasının 2018’de 62.4 milyar eurodan 2019’da 49.8 milyar euroya gerilediğini açıkladı.

İhracat, 2019’da yüzde 0.9 yükselirken, ithalat yüzde 1.9 artış kaydetti. 2018 yılında ihracat yüzde 2.1, ithalat ise yüzde 3.6 yükselmişti. Bu ticaret rakamları, 2019’daki ekonomik büyüme üzerinde negatif etki yarattı.

Almanya’da ağırlıklı olarak ihracata dayalı faaliyet gösteren imalatçılar, yavaşlayan küresel ekonomiden, ticaret anlaşmazlıklarına ve Brexit’e dair belirsizliklerden dolayı azalan dış talepten olumsuz etkileniyor.

Otomotiv sektörü de emisyon alanındaki daha katı düzenlemelere ve elektrikli araçlara geçiş sürecine uyum sağlamakta zorlanıyor.

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