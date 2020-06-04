Almanya ekonomide ‘corona’ öncesi seviyeye iki sene sonra ulaşmayı hedefliyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ülke ekonomisinin 2022 yılının ikinci yarısında corona virüsü krizi öncesi seviyelere dönmesini hedeflediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

“Tünelin sonunda ışık var” diyen Altmaier, gazetecilere Avrupa’nın en büyük ekonomisi aynı zamanda Türkiye için en önemli dış pazar konumundaki Almanya’nın ikinci çeyrekte beklenen sert daralmanın ardından yılın ikinci yarısında büyümeye dönmesini hedeflediğini söyledi.

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Corona virüsü salgını nedeniyle Almanya’nın nisan ayındaki vergi geliri, önceki yılın aynı dönemine göre dörtte bir oranında düşmüştü.

Nisan ayında 17.4 ile tarihinin en düşük seviyesine inen özel sektör endeksi, mayıs ayında corona virüsü yasaklarının gevşetilmesiyle hafiflemiş, imalat ve hizmet sektörünün sağlığı hakkında gösterge olan endeks 31.4’e yükselmişti.

Almanya ekonomisi corona virüsünün yayılmasını sınırlamak için mart ayında dükkanların ve fabrikaların kapatılmasıyla ilk çeyrekte yüzde 2.2 küçülerek 2009 finansal krizinden bu yana en sert daralmasını kaydetmişti.

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Hükümet salgın nedeniyle bu yıl Alman ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en sert daralmayı kaydedeceğini tahmin ediyor. Hükümet tahminine göre ekonomi bu yıl yüzde 6.3 daralacak.