Almanya duyurdu: Geçen yıl ülkedeki göçmenler günde 10 saldırıya uğradı

Almanya İçişleri Bakanlığı, geçen yıl ülkedeki göçmenlerin günde ortalama 10’a yakın saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre saldırılarda 43’ü çocuk olmak üzere toplam 560 göçmen yaralandı. Saldırıların dörtte üçü göçmenlerin evlerinin dışında gerçekleşirken 1000’e yakını ise direkt evlerinde vuku buldu.

İçişleri Bakanlığı, verilere ilişkin bir açıklama yaparak göçmenlere yönelik şiddeti kınadı. Açıklamada, korunmak için Almanya’ya gelen göçmenlerin güvenli sığınma beklentisinde olma hakkına sahip olduğu belirtildi.

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke ise, Almanya hükümetine asıl güvenlik tehdidinin merkez sağdan geldiği uyarısı yaptı: “Sağ kanadın şiddetinin esas ulusal güvenlik sorunu olarak görülmesi ve milli politikalar gündeminin başına çıkarılması için önce insanların ölmesi mi gerekiyor? Naziler mültecileri, dolayısıyla da demokrasimizi tehdit ediyor.”