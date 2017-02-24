Almanya duyurdu: Diplomatik pasaport sahibi 136 Türk iltica başvurusu yaptı

Almanya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından diplomatik pasaport sahibi 136 Türk’ün iltica başvurusu yaptığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Alman içişleri bakanlığı, parlamentodaki vekillerden gelen bir soru önergesine şu yanıtı verdi: “Almanya hükümeti 136 iltica başvuruş yapıldığını teyit etmektedir. Bu başvurular diplomat statüsüne sahip kişilerin ailelerini de kapsamaktadır.”

Türkiye, Almanya’dan iltica talep eden Türk askerlerin başvurularının reddedilmesini istemiş, ancak Alman hükümeti bu çağrıya olumsuz yanıt vermişti.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise iltica dosyalarının ayrı ayrı inceleneceğini vurgulayarak, “Türkiye’ye yönelik özel bir uygulamada bulunmuyoruz” demişti.