Almanya Dışişleri’nden Türkiye’ye ‘işkence’ uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Die Wellt muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinde işkence gördüğünü söylemesinin ardından Türkiye’yi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’yi Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme’ye uyması konusunda uyaran Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin işkence ve kötü muameleyi önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalarda imzasının bulunduğunu hatırlattı.

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Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre bakanlık sözcüsü Deniz Yücel’e konsolosluk tarafından erişimin sağlanması, adil tutukluluk koşullarının temin edilmesi, hukuk devleti kurallarına göre yargılanması ve serbest bırakılması için yoğun girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, “Her türlü işkence ve kötü muameleyi kınıyoruz. Bu tür muameleler hukuk dışıdır” dedi.

Deniz Yücel tutuksuz yargılandığı davada geçtiğimiz gün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden verdiği ifadesinde şunları söylemişti: “Burada ilk defa alanen söylüyorum: Ben, Silivri 9 No’lu cezaevinde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldım. Belki Türkiye cumhurbaşkanının veya yakın çevresinin talimatıyla, ama her halükarda onun tarafından hedef gösterilerek, onun sorumluluğunda işkence gördüm. Öyle ya da böyle, yaşadıklarımın bir numaralı sorumlusu, Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

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