Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya Dışişleri’nden Türkiye’ye ‘işkence’ uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Die Wellt muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinde işkence gördüğünü söylemesinin ardından Türkiye’yi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’yi Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme’ye uyması konusunda uyaran Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin işkence ve kötü muameleyi önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalarda imzasının bulunduğunu hatırlattı.

Reklam

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre bakanlık sözcüsü Deniz Yücel’e konsolosluk tarafından erişimin sağlanması, adil tutukluluk koşullarının temin edilmesi, hukuk devleti kurallarına göre yargılanması ve serbest bırakılması için yoğun girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, “Her türlü işkence ve kötü muameleyi kınıyoruz. Bu tür muameleler hukuk dışıdır” dedi.

Deniz Yücel tutuksuz yargılandığı davada geçtiğimiz gün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden verdiği ifadesinde şunları söylemişti: “Burada ilk defa alanen söylüyorum: Ben, Silivri 9 No’lu cezaevinde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldım. Belki Türkiye cumhurbaşkanının veya yakın çevresinin talimatıyla, ama her halükarda onun tarafından hedef gösterilerek, onun sorumluluğunda işkence gördüm. Öyle ya da böyle, yaşadıklarımın bir numaralı sorumlusu, Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

Savunmanın tam metni için tıklayın.

Reklam

Deniz Yücel: Türkiye’de işkence gördüm

SON HABERLER

YSK’ya ilişkin altı iddia, altı gerçek

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini iptal ederek yenilemeye karar vermesinin ardından sosyal medya ve medyada çok sayıda soru ve iddia ortaya atıldı. Bu iddia ve soruların yanıtlarını araştırdık.

Önce kadınlar terk eder aşkı!

Sezonun son oyunuydu. Oyunun yazarı Maria Goos da sezonun İstanbul’daki son oyunu şerefine salondaydı. Liz ve Richard. Zuhal Olcay ve Burak Sergen.

Haaretz yazarı: İstanbul’u kaybetmek Erdoğan’ın sisteminin sütunlarını yıktı

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinde ‘İstanbul, Erdoğan’ın hayalini yıktı’ başlıklı yazı kaleme alan Zvi Bar’el, Türkiye’yi liberal ya da dindarlık istikametinde yönlendirmenin yolunun İstanbul’dan geçtiğini öne sürdü. İstanbul’u kaybetmenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sisteminin sütunlarını temelinden sarstığını savunan Bar’el, Erdoğan ile rakipleri arasında ideolojikten çok kişisel hırslara dair bir ayrışma bulunduğunu belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...