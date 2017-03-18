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Almanya dışişleri bakanı: Türkiye AB üyeliğine hiç bu kadar uzak olmamıştı

 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya ve Hollanda’ya ağır suçlamalar yöneltmeyi sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandum için ‘günah keçisi’ aradığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Gabriel, Erdoğan’ın Türkiye kökenli vatandaşların Almanya’da kabul görmedikleri yönündeki hissiyatından faydalandığını, bu sebeple Almanya’nın Erdoğan ve hükümet yetkililerinin provokasyonlarına tepki vermekten kaçınması gerektiğini söyledi. Alman bakan, aksi yönde bir tavrınsa Erdoğan’ın referandum kampanyası için ‘günah keçisi’ arayışına fayda sağlayacağını savundu.

Türkiye’nin Erdoğan iktidarında AB’ye üye olmasının mümkün olmadığını söyleyen AB Komisyonu üyesi Günther Oettinger’in ardından Alman bakan da benzer bir görüşü ifade etti: “Bugün Türkiye kesinlikle, Avrupa Birliği üyeliğine hiç bu kadar uzak olmamıştı.”

Gabriel, Türkiye için geçmişte Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından önerilen ‘imtiyazlı ortaklık’ fikrini de yeniden gündeme getirdi. Bu öneriye eskiden ‘Türklerin kendilerini ikinci sınıf Avrupalı gibi hissetmesine yol açabileceği için’ karşı çıktığını aktaran Gabriel, Britanya’nın ‘Brexit’ kararıyla birlikte daha farklı düşündüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanı, “Bugün Brexit nedeniyle durum tamamen farklı. AB’den çıktıktan sonra Britanya’yla bir ‘özel ilişki’ kurmamız gerekiyor. Bu da AB için önemli bir öğrenme süreci olacak; belki diğer ülkeler için de uzun vadede bir örnek teşkil eder” diye konuştu.

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