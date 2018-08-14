Almanya da topa girdi: Ekonomik sorunları çözmek için Brunson serbest kalmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’deki ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmak için ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
Deustche Welle’nin haberine göre Ankara’nın Brunson’ı serbest bırakma kararı alması gerektiğini söyleyen Maas, “Bu, şu anda mevcut ekonomik sorunların bitirilmesini kolaylaştırmanın çözümü olurdu” dedi.
Alman bakan, Türkiye’de siyasi gerekçelerle tutuklu Alman vatandaşları olduğunu da hatırlatarak, Ankara’nın sadece rahip Brunson için değil, tutuklu Alman vatandaşları için de çözüm sunmak için serbest bırakılmaları kararı alması gerektiğini söyledi.
Maas, bu yönde bir kararın ‘Ankara’nın çıkarına’ olacağına dikkat çekti.
Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesine ilişkin “Türkiye’deki gelişmeler bizde büyük bir endişeye yol açıyor” diyen Maas, Türkiye’nin AB için önemli bir ülke olduğunu aktardı.
Süreç nasıl gelişti?
Darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmiş, rahip daha sonra ev hapsine alınmıştı.
Ancak ABD, Brunson’ın serbest bırakılmasını ve ülkesine dönmesini istemiş, bunu kabul etmeyen Türkiye’ye yaptırım uygulamıştı. Süreçle eş zamanlı olarak da ABD Doları Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmıştı.
Brunson için ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi daha önce mahkemece reddedilmişti. Brunson’un avukatı, bugün, müvekkili adına ikinci kez mahkemeye başvurdu.
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