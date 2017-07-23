Almanya cumhurbaşkanı, yaptırımların yanında: Dur demek saygı meselesi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, tutuklamaların kabul edilemeyeğini söyledi.
Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre ZED kanalına konuşan Steinmeier, Erdoğan’la ilgili “Yıllardır bu devlette kendisi ve partisi ile beraber çalışan kişiler ya takibata uğradı, ya hapiste ya da ağzını açamıyor. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.
Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını desteklediğini dile getiren Almanya cumhurbaşkanı, “Buna net bir şekilde dur demenin ülkemiz için bir kendine saygı meselesi olduğunu düşünüyorum” dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Almanya’daki Türklere hitaben yazdığı açık mektubu da memnuniyetle karşıladığını belirten Steinmeier “Türk asıllı vatandaşlarımıza bir açıklama yapmak gerekiyordu” diye konuştu.
Türkiye-Almanya gerginliği
Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından pamuk ipliğine bağlı halen gelen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunuclarının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyiden iyiye gerilmişti.
Tutuklamanın üzerinden geçen dört günlük sürede Türkiye’den ve Almanya’da en üst düzey devlet yetkilileri ‘demeç savaşları’na girişmiş, birbirlerine yaptırım tehdidinde bulunmuştu.
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