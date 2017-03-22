Almanya cumhurbaşkanı: Erdoğan, ülkesinin elde ettiği tüm kazanımları tehlikeye attı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Stenmeier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımları tehlikeye attığını söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında Türk bakanların ülkede referandum kampanyası yürütmesine yasak getirilmesinin ardından gerilim başlamıştı.

Göreve başlamasının ardından yaptığı ilk konuşmada Türkiye’nin Almanya’ya yönelik tavrına tepki gösteren Steinmeier, “Türkiye’ye yönelik) şu anki bakışımıza son yıllarda, on yıllarda hayata geçirdiği her şeyin çöküyor olduğu endişesi hakim” dedi.

‘Ağza alınmaz Nazi kıyaslamalarına son ver!’

Şu andaki gerilimi hafifletecek inandırıcı işaretlerden memnuniyet duyacağını dile getiren Steinmeier, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendinizin ve başkalarının hayata geçirdiği her şeyi tehlikeye atıyorsunuz” diye konuştu.

Steinmeier’in konuşmasının yazılı metninde ise “Ağza alınmaz Nazi kıyaslamalarına son ver! Türkiye ile ilişki isteyenlerle bağını kesme! Hukukun üstünlüğü ve basın ve gazetecilerin özgürlüğüne saygı göster! Deniz Yücel’i serbest bırak” ifadeleri yer aldı.