Almanya ‘corona’dan zarar gören şirketlere yarım trilyon avroluk desteği değerlendiriyor

Der Spiegel dergisi, Almanya’nın yeni tip corona virüsü krizinden etkilenen şirketleri desteklemek için yarım trilyon avroluk bir paketi değerlendirdiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bu fon kapsamında borçlar teminat altına alınacak ve hatta gerektiğinde sermaye enjekte edilebilecek.

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Reuters’a konuşan bir yetkili, hükümetin ekonominin hezimete uğramasını önleyerek kısa vadede tahribattan korunmayı amaçladığını söyledi.

Bu paket yetkililer tarafından değerlendirilen birkaç seçenekten biri.

Almanya’da bakanlar işletmelere likidite desteği sözü verirken, işçileri işten çıkarmak yerine çalışma saatlerini azaltmayı kolaylaştıran önlemler getirdi.

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Kabine haftaya pazartesi günü ilave tedbirlere karar verecek.