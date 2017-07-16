Almanya ‘çekilme’yi tartışıyor: Ziyaret izni olmadan askerler Konya’da kalamaz

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Türkiye’nin Konya’daki NATO üssü için Alman milletvekillerine verilen ziyaret iznini iptal etmesi Alman siyasetinde de yankı buldu.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann “Ziyaret izni olmadan Alman askerleri Konya’da kalamaz” dedi.

Reklam

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen “Ziyaret yoksa, Konya da yok” derken, Yeşiller Partisi’nin savunma politikaları sözcüsü Agnieszka Brugger de “Erdoğan’ın böyle bir provokasyonuna ne federal hükümet ne de NATO izin verebilir” diye konuştu.

Hristiyan Birlik partilerinin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt ve savunma politikaları sözcüsü Henning Otte ise Alman askerlerinin Konya’dan çekilmesinin ‘dar görüşlü ve tehlikeli’ bir adım olacağı görüşünde.

Ne olmuştu?

Türkiye, Alman Federal Savunma Komisyonu’nda bulunan vekillerinin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaretine onay vermemiş, Almanya da birliklerini üsten çekme kararı almıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman vekillerin İncirlik yerine Konya’daki NATO üssünü ziyaret edebileceğini söylemişti.

Kurtulmuş “İncirlik Türk üssüdür, Konya’daki üs ise NATO üssüdür” demişti.

Buna karşın, Konya’daki üs için Alman milletvekillerine verilen ziyaret izni ‘ikili ilişkilerin şu anki durumu’ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.