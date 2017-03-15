Almanya ‘casus imamlar’a el atıyor: DİTİB Türkiye’den bağımsız olmalı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ‘casusluk krizi’ne neden olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Türkiye’den bağımsız olması için kendi içinde bazı temel reformlar yapması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camilerde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi iki ülke arasında ‘casusluk’ gerilimine yol açmıştı. Söz konusu imamların muhalif ve Kürt kökenli Türkiyelileri de takibe aldığı belirtiliyordu. Açılan soruşturma kapsamında, bazı imamların evlerinde arama yapılmıştı.

De Maziere dün ‘Alman İslam Konferansı’ adlı toplantının ardından DİTİB’e yönelik yaptırım geleceğinin işaretini vererek, “Ulusal ve eyalet kurumlarının özerkliği ve bağımsızlığını güvence altına almak için somut adımlar gereklidir” dedi.

Alman bakan DİTİB’e bağlı imamların casusluk yaptığı iddialarından kaygı duyduklarını ve eğer doğruysa buna izin verilmeyeceğini söyledi.

De Maiziere bir başka devletin bu denli etkisinde kalan bir kuruluşun dini topluluk sayılmak için gereken koşulları taşıyamayacağını belirtti.

Alman bakan, Alman eyaletlerinin okullardaki İslam derslerinin hazırlanmasında DİTİB’le işbirliği yapmalarının doğru olup olmadığını sorgulamakta haklı olduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ‘casusluk krizi’ Türkiye’den bakanların referandum toplantılarının birer birer iptal edilmesiyle başlayan gerginlikte gölgede kalmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, başından beri gönderdiği imamların yasadışı faaliyetlere karıştığını yalanlamış ve savcıların casusluk iddialarının DİTİB’i karalamaya yönelik olduğunu iddia etmişti. Ancak Alman muhalefeti ve başta basın konunun peşini bırakacağa benzemiyor.