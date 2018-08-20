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Yaramazlara biraz batar!

Almanya ‘bunu beğendi’: Tolu hakkındaki karar, ilişkilerin düzelmesi adına bir adım

 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tutuksuz yargılanan gazeteci Meşale Tolu hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla ilgili “Türkiye ile ilişkilerimizin düzelmesi yönünde atılmış bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de terör suçlamasıyla yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve tercüman Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı bildirilmişti.

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Tolu’nun, pazar günü Almanya’ya dönmesi bekleniyor. Tolu’nun yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasıysa 16 Ekim’de görülecek.

Tolu hakkındaki yargı kararını değerlendiren Maas, bunu Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin bir işareti olarak yorumladı. Alman bakan, Berlin’de yaptığı açıklamada “Karar karşısında rahatladım. Dava henüz sonuçlanmamış olsa bile bu Sayın Tolu için iyi haber ve Türkiye ile ilişkilerimizin düzelmesi yönünde atılmış bir adım” dedi.

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Atılan adımın Tolu kararıyla sınırlı kalmaması gerektiğini de belirten Maas, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de hukuk devleti ilkeleri açısından sorunlu gördüğümüz birçok nokta bulunuyor ve Türk muhataplarımıza bunları açıkça dile getiriyoruz. Halen yedi Alman vatandaşı siyasi ve bizim açımızdan kabul edilemeyecek nedenlerle cezaevinde bulunuyor.”

Gazeteci Deniz Yücel ve insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in aralarında bulunduğu Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanarak cezaevine konması geçen yıl Ankara ile Berlin arasındaki ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı.

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