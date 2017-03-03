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Almanya: Bozdağ’ın toplantısının iptalinde hükümetin payı yok, karar belediyenin

 

Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bozdağ’ın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği toplantı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer, kararın siyasi olmadığını belirtmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, “Alman federal hükümetinin hiçbir şekilde etkilemediği ve etkileyemeyeceği bir karardı çünkü bu bir eyalet ve yerel yasa meselesi ki bizim o konuda sıfır etkimiz var” diye konuştu.

Schaefer, bu açıklamayı Türkiye’nin dün Alman büyükelçi Martin Erdmann’ı çağırmasının ardından yapılan ‘ciddi fakat dostane’ toplantıda söylediğini belirtti.

Schaefer, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması gibi durumlara karşın Türkiye ile açık diyalogun sürdürülmesi için her şeyi yapacaklarını söyledi.

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