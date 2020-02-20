Almanya başsavcısı: ‘Irkçı’ saldırıda iç ve dış destek araştırılıyor

Almanya’nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda, saldırgan ve annesi dahil ölen 11 kişiden beşinin Türk vatandaşı olduğu kesinleşti. Öldürülen diğer kişilerin de göçmen kökenli olduğu, birinin Bulgaristan vatandaşı olduğu belirtildi. Yaralanan altı kişiden birinin durumu ağır. Almanya Federal Başsavcılığı ise saldırganın ‘ırkçı bir tutumla’ hareket ettiğini ve saldırganın ülke içi ve dışındaki destekçilerini araştırdıklarını açıkladı.

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Hessen eyaletine bağlı Hanau kasabasında, iki ayrı nargile kafe silahla taranmış, olayda 11 kişi hayatını kaybederken, beş kişi de ağır yaralanmıştı. Polis, saldırganın evinde ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Reklam

Saldırganın, 72 yaşındaki annesiyle birlikte ikamet ettikleri evde ölü bulunduğu belirtildi.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ölenlerden beşinin Türk vatandaşı olduğunu teyit etti.

Saldırılardan birinin yaşandığı nargile bar. Fotoğraflar: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, Hanau kentinde dün akşam iki nargile bara düzenlenen, dokuz kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak Karlsruhe’de yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden dokuz kişinin göçmen kökenli olduğunu söyleyerek, altı kişinin de yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Reklam

Saldırganın destekçi ya da destekçilerinin olup olmadığının araştırıldığını söyleyen Frank, bu nedenle zanlının hem Almanya hem de olası yurtdışı bağlantılarının araştırılacağını kaydetti.

Savcı: Saldırgan ‘derin bir ırkçı tutumla’ hareket etti

Frank, saldırganın ‘derin bir ırkçı tutumla’ hareket ettiğini belirterek, bu tespite saldırganın internet sayfasında bıraktığı, bir çeşit manifesto olarak görülebilecek video mesajının incelenmesi sonucunda varıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de saldırı ardından Hanau’yu ziyaret etti. Seehofer burada yaptığı açıklamada, eyalet içişleri bakanlarının yapacağı toplantıda ‘hassas’ olarak nitelendirilen kurum ve kuruluşların daha iyi korunması konusunun da görüşüleceğini belirtti. Seehofer, “Irkçılık zehir. Kafalarda karmaşıklığa neden olarak kötülüğün ortaya çıkmasına neden olan zehir” dedi.

Adalet Bakanı Lambrecht ise “Bugün derin bir yas günü” diye konuştu. Bakan hükümetin saldırıda ölenlerin yakınlarına destek vereceğini belirterek, büyük bir çabayla olayın aydınlatılmaya çalışılacağını ve saldınının arkasında başka kişi ya da kişilerin olup olmadığının da araştırılacağını kaydetti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Budenbender, Hanau’da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de, “Irkçı nefretin tehdit ettiği tüm insanların yanındayım. Yalnız değilsiniz” dedi. Steinmeier ‘Almanya’da büyük çoğunluğun bu eylemi, ırkçılık, nefret ve şiddetin her tür biçimini kınadığına inandığını’ belirterek, “Ülkemizde barış içinde bir arada yaşamı savunmayı bırakmayacağız” diye konuştu.

Steinmeier, daha sonra eşiyle birlikte Hanau’da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Reuters’in haberine göre, Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu, hayatını kaybedenlerden bazılarının Kürt olduklarını öne sürerek, Alman siyasi liderlerini ‘sağ örgüt bağlantıları ve sağ kanat terörizme kararlı biçimde karşı çıkmamakla’ suçladı.

Başta saldırının gerçekleştiği Hanau ve başkent Berlin olmak üzere, Almanya’nın bir çok kentinde saldırıda ölenler anılıyor ve protesto gösterileri düzenleniyor.

Öte yandan Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda ölenlerden birinin Bulgaristan vatandaşı Kaloyan Velkov (32) olduğunu açıkladı.