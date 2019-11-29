Almanya ‘Barış Pınarı’nın ardından Türkiye’ye 3 milyon avroluk silah satmış

Alman hükümeti, ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle silah satışını durdurduğunu açıkladığı Türkiye’ye sonraki altı hafta içinde toplamda 3 milyon 90 bin avro tutarında silah satışına yeşil ışık yakmış.

Fotoğraf: Reuters

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’ye silah satışının durdurulduğunu 12 Ekim’de harekatın başlamasından üç gün sonra duyurmuştu.

Reklam

DW Türkçe’nin haberine göre yeni bilgi Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesine verilen yanıtta yer aldı.

Yanıtta izinlerin ‘Suriye’de harekat sırasında kullanılması mümkün silahları’ kapsamadığı belirtildi.

Buna göre Alman hükümeti deniz kuvvetlerinin kullanımına uygun, savaş gemisi teçhizatı benzeri 2 milyon 690 bin avro değerinde silahın satışına izin verdi. Hükümet ayrıca 400 bin avro değerinde askeri amaçlı kullanıma uygun elektronik cihazın satışına ve 2 bin 556 avro değerinde de hafif silah satılmasına onay verdi.