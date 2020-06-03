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Almanya, Avrupa’ya 15 Haziran’dan itibaren seyahat yasağını kaldırmayı planlıyor

Almanya, corona virüsü vaka seviyesi koşulunu sağlayan Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve ek olarak Britanya, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre için 15 Haziran’dan itibaren seyahat yasağını kaldırmayı planladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’a konuşan federal hükümet yetkilisi, seyahat yasaklarının kaldırılmasındaki bir diğer koşulun, ilgili ülkelerin tatilcilere sınırlarını açması olacağını söyledi.

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Almanya, mart ortasında getirilen seyahat yasaklarının yerine ilgili Avrupa ülkelerine dair ülke bazlı tavsiyeler verecek.

184 bin 91 Covid-19 vakası görülen ülkede, 8 bin 676 kişi hayatını kaybetti. 167 bin 300 kişiyse iyileşti.

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