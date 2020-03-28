Almanya aşı çalışmaları için ‘corona’ geçirmiş 100 bin kişiyi inceleyecek

Alman bilim insanları yeni tip corona virüsüne karşı bağışıklık kazanan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Virüse yakalanmış 100 bin kişinin kan örnekleri incelenip virüsün toplamda kaç kişiye bulaştığı tespit edilecek.

Fotoğraf: Reuters

Der Spiegel’in haberine göre altı farklı kuruluşun ortaklaşa yürüteceği çalışmanın amacı, ülkedeki insanların bağışıklık sistemini mercek altına alarak aşı geliştirmeyi kolaylaştırmak.

Reklam

Projeye, Helmholz Salgın Hastalıklar Merkezi, Almanya Salgın Araştırma Merkezi, NAKO Sağlık Araştırmaları Kurumu, Robert Koch Enstitüsü, Virüs Enstitüsü ve kan bağışı merkezleri destek veriyor.

İlk sonuçlar nisan sonunda elde edilecek

Araştırmacılar, bugüne kadarki testlerde kişilerin virüse karşı bağışıklık kazandığını tespit etti. Alınan örneklerde diğer tip corona virüslerine de rastlandı.

Çalışmaların sonuç vermesi durumunda okul ve fabrikaların yeniden açılıp hayatın normale dönebileceğini belirtildi. Araştırmalar planlandığı gibi giderse ilk sonuçlar nisan ayı sonunda elde edilecek.

Reklam

Almanya’da vaka sayısı 53 bin 340’a ulaşırken ölü sayası ‘sadece’ 395. Almanya aynı zamanda haftada yüz binlerce test yapıyor.