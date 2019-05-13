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Yaramazlara biraz batar!

Almanya ‘anti-demokratik’ kaynakları kesmek için ‘cami vergisi’ getiriyor

Almanya federal hükümetinin camilere ‘radikal kaynak’ akışını durdurmak için vergi getirme tasarısına ülke içinde destek artıyor.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Ülkedeki camilerin çoğu Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı ‘Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ (DİTİB) adlı yapılanmaya bağlı. Almanya’da yaşayan yaklaşık 6 milyon Müslümanın gittiği camilerin mali kaynaklarının Türkiye ya da Arap ülkelerinden gelmesi bir süredir tartışmalara yol açıyordu. Bazı camiler radikal görüşleri yaydığı gerekçesiyle kapatılmış, Almanya İçişleri Bakanlığı da ağustos ayı sonunda Alman hükümetinin DİTİB projelerini desteklemeyeceğini açıklamıştı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, parlamentoda bu konuda yöneltilen sorulardan birine hükümet ‘cami vergisinin muhtemel bir yol’ olacağını söyledi.

Almanya’da kiliselerin gelirinin yüzde 70’i vergilerden elde ediliyor.

‘Cami vergisiyle’ İslami kuruluşların yurtdışından gelen ‘anti-demokratik ya da radikal’ kaynaklara bağlılığını azaltma hedefleniyor.

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Baden-Wuerttemberg eyaleti İçişleri Bakanlığı sözcüsü de dış etkilerin tehdidine dikkat çekerek “En kötü durumda bu radikal İslamcı, anti-demokratik içerik ve niyetleri kapsıyor” dedi.

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