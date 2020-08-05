Almanya, Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için seyahat uyarılarını kaldırdı

Almanya, Türkiye’de corona virüsü vaka sayısının düşük olduğu Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için vatandaşlarına uyguladığı seyahat uyarısını kaldırdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Almanya Dışişleri Bakanlığı bu kararın iki ülke arasındaki turizmi canlandırma anlaşmasının bir parçası olduğunu belirtti.

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Bakanlığın açıklamasında Türkiye’nin Almanya’ya seyahat edecek yolculardan son 48 saat içerisinde yapılmış test isteyeceği belirtildi.

Bakanlık ‘Salgın durumunun ağırlaşması durumunda bu dört şehir için seyahat uyarılarının yeniden getirilebileceğini’ ifade etti.