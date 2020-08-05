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Yaramazlara biraz batar!

Almanya, Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için seyahat uyarılarını kaldırdı

Almanya, Türkiye’de corona virüsü vaka sayısının düşük olduğu Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için vatandaşlarına uyguladığı seyahat uyarısını kaldırdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Almanya Dışişleri Bakanlığı bu kararın iki ülke arasındaki turizmi canlandırma anlaşmasının bir parçası olduğunu belirtti.

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Bakanlığın açıklamasında Türkiye’nin Almanya’ya seyahat edecek yolculardan son 48 saat içerisinde yapılmış test isteyeceği belirtildi.

Bakanlık ‘Salgın durumunun ağırlaşması durumunda bu dört şehir için seyahat uyarılarının yeniden getirilebileceğini’ ifade etti.

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