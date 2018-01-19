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Yaramazlara biraz batar!

Almanya Afrin’de Türkiye’yi ‘ihtiyat’a çağırdı, kuzeydeki ‘radikaller’i hedefe koydu

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Almanya, Afrin operasyonu öncesi Türkiye’yi ‘siyasi ve askeri olarak ihtiyatlı bir tutum sergilemeye devam etmeye’ çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre dışişleri bakanlığından bir sözcü, Suriye’nin kuzeyindeki durumu dikkatle takip ettiklerini aktardı.

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“Türkiye’nin şimdiye kadar olduğu gibi siyasi ve askeri olarak ihtiyatlı bir tutum sergilemeye devam edeceğinden yola çıkıyoruz ve beklentimiz de bu yönde” diyen sözcü, ‘Türkiye’nin Suriye sınırında meşru bazı güvenlik endişeleri’ olduğundan bahsetti.

Sözcü, endişelerin Türkiye açısından öneminin büyük olduğunu dile getirerek kaygıların da dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Sözcü, Almanya için önemli olanın Suriye’nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerde radikal İslamcı örgütlere odaklanılması olduğunu kaydetti: “Bu çerçevede bizim için önemli olan, Suriye’nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerin odağında IŞİD ve bunun devamı niteliğinde olan, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş El Nusra, Hayat Tahrir Şam gibi örgütlerin bulunması.”

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