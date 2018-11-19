Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişi AB’ye giremeyecek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışan 18 Suudi Arabistan vatandaşına Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkelere giriş yasağı getirildi.

Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüş, cesedi imha edilerek ortadan kaldırılmıştı.

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18 kişiye yasak kararını Almanya duyurdu. Önlem, Schengen dışındaki Britanya ile koordineli olarak alındı.

Böylece söz konusu 18 Suudi vatandaşının 26 ülkenin taraf olduğu Schengen bölgesine girişi yasaklandı.

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Reuters’ın aktardığına göre gizlilik yasaları uyarınca yasağın etkilediği kişilerin ismi verilmedi.

Almanya bu kararla, soruşturma sonuçlarına ilk kez resmi bir tepki vermiş oldu.