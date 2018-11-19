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Yaramazlara biraz batar!

Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişi AB’ye giremeyecek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışan 18  Suudi Arabistan vatandaşına Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkelere giriş yasağı getirildi.

Kaşıkçı, konsolosluk binasına böyle girmişti.

Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmüş, cesedi imha edilerek ortadan kaldırılmıştı.

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18 kişiye yasak kararını Almanya duyurdu. Önlem, Schengen dışındaki Britanya ile koordineli olarak alındı.

Böylece söz konusu 18 Suudi vatandaşının 26 ülkenin taraf olduğu Schengen bölgesine girişi yasaklandı.

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Reuters’ın aktardığına göre gizlilik yasaları uyarınca yasağın etkilediği kişilerin ismi verilmedi.

Almanya bu kararla, soruşturma sonuçlarına ilk kez resmi bir tepki vermiş oldu.

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