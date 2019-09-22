Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya 54 milyar avroluk ‘iklim paketi’ hazırlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koalisyon hükümeti, iklim krizine karşı düzenlenen protestolar üzerine ‘iklim paketi’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2023 yılına kadar 54 milyar avro maliyeti olması beklenen paket, demiryolu ulaşımı vergilerini düşürüp uçak bileti fiyatlarında artış öngörüyor. Aynı şekilde şirketlerin ve şahısların karbon salınımlarının tedrici olarak vergilendirilmesi planlanıyor.

Reklam

Açıklanan plana göre devlet, gazla çalışan kalorifer sistemlerinin yenilenmesi için para yardımı yapacak.

Elektrikli araba, güneş panelleri ve yeni kurulacak rüzgâr santralları için sağlanan devlet destekleri de artacak.

İklim krizi 2050’de 200 milyon kişiyi insani yardıma muhtaç bırakacak

İklim zirvesinde kömürcü ülkelere konuşma izni yok

Dünyanın gündemi iki haftalığına iklim değişikliği ve iklim eylemleri

Diken, küresel iklim haber ağına katıldı

BM: İklim krizinden ötürü 2030 yılına kadar 120 milyon kişi yoksullaşacak

İklim değişikliği ‘rekor sıcaklık’ gibi ‘aşırı hava olayları’nı beş kat artırdı

Dünya çocuklarından iklim değişikliği için okul grevi

Araştırma: İklim krizi temel gıdaların besin değerini de düşürüyor

Araştırma: İklim değişikliği cinsiyet dengesini de bozuyor

Türkiye’nin iklim koruma notu: Çok kötü

SON HABERLER

Leyla’nın amcası da tutuklandı

Ağrı’da dört yaşındaki Leyla Aydemir’in geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili bugün başlayan yargılamada mahkeme, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuksuz sanık amca Yusuf Aydemir’in tutuklanmasına karar verdi.

Demirtaş ve Yüksekdağ’a yeniden tutuklama kararı

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın, 6-8 Ekim 2014’deki Kobani eylemlerinde çıkan olaylarla ilgili olarak yeniden soruşturma açan Ankara savcılığının talebi kabul edildi ve tutuklanmalarına karar verildi.

Operasyon sinyali: Şanlıurfa ve Mardin’e ‘doktor sevkiyatı’

Türkiye’nin 19 ilinden, Şanlıurfa ve Mardin’e, çok sayıda doktorun, bir ay süreyle görev yapmak üzere yola çıkmalarının istendiği bildiriliyor. Doktorların, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu sınırı boyunca ABD ile mutabakat çerçevesinde kuracağı ‘güvenli bölge’ adımının başarısız olması halinde Türkiye’nin tek başına düzenleyebileceği olası bir operasyona ‘hazırlık’ amacıyla bölgeye gönderildiği ileri sürülüyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...