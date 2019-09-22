Almanya 54 milyar avroluk ‘iklim paketi’ hazırlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koalisyon hükümeti, iklim krizine karşı düzenlenen protestolar üzerine ‘iklim paketi’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2023 yılına kadar 54 milyar avro maliyeti olması beklenen paket, demiryolu ulaşımı vergilerini düşürüp uçak bileti fiyatlarında artış öngörüyor. Aynı şekilde şirketlerin ve şahısların karbon salınımlarının tedrici olarak vergilendirilmesi planlanıyor.

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Açıklanan plana göre devlet, gazla çalışan kalorifer sistemlerinin yenilenmesi için para yardımı yapacak.

Elektrikli araba, güneş panelleri ve yeni kurulacak rüzgâr santralları için sağlanan devlet destekleri de artacak.