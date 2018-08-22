Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanların yüzde 71’i Türkiye’ye mali yardıma karşı

Almanya’da yapılan anket halkın yüzde 71’inin Türkiye’ye ekonomik yardım yapılmasına karşı olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkanı Adrea Nahles’in Türkiye’ye ekonomik krizde istikrarının bozulma riskine karşı mali yardım yapılması yönündeki teklifine hükümet şimdilik böyle bir uygulamanın sözkonusu olmayacağı yönünde yanıt vermişti.

Reklam

Die Welt gazetesinin Civey şirketine yaptırdığı bir ankette katılımcılara Nahles’in önerisi hakkındaki görüşü soruldu.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, 5 bin 51 kişinin katıldığı anket 20-21 Ağustos 2018 tarihlerinde yapıldı. Ankette katılımcılara, “Türk hükümetinin taviz vermesi hâlinde Alman hükümeti Türkiye’ye yardım etmeye hazır olmalı mı?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 71’i, Türkiye’ye mali yardım yapılmasına karşı olduğunu belirtti. Yüzde 22’lik kesim Nahles’in yardım önerisine sıcak baktığını söylerken, yüzde 7 kararsız olduğunu ifade etti.

Reklam

SPD’lilerin yüzde 46’sı mali yardıma sıcak bakarken, yüzde 42’si karşı çıktığını ifade etti. Diğer siyasi partileri destekleyen arasında Türkiye’ye mali yardım yapılmasına karşı çıkanların oranı ise şöyle:

Yeşiller: Yüzde 53. Sol Parti: Yüzde 67. Hristiyan Birlik Partileri (Başbakan Angela Merkel’in partisi) yüzde 69. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 80. Almanya için Alternatif (AfD): Yüzde 94.

Türkiye’ye mali yardım önerisi: ‘Şu an için’ Alman hükümetinin gündeminde değil

ABD krizinin gölgesinde: Alman vatandaşı gazeteci Tolu’nun yurt dışı yasağı kalktı

Alman maliyesi ve merkez bankası, ‘TL’nin düşüşü bizim için de risk’ diyor

Almanya’da koalisyon ortağı SPD, Türkiye için ekonomik yardım istedi

Der Spiegel’in iddiası: Alman mevkidaşı Albayrak’ı IMF’ye ikna etmeye çalışıyor

Özdemir’den Merkel’e ‘krizi fırsata çevirme’ teklifi: Erdoğan’dan reform talep et

Merkel müreffeh bir Türkiye görmek istiyor: Bunu Erdoğan’la da görüşeceğiz

Alman basını: Erdoğan ekonomik yardım istemek için Berlin’e gelecek

Erdoğan 28-29 Eylül’de Almanya’da: Merkel’le görüşme netleşmedi

Die Welt gazetesi anketi: Almanlar, Erdoğan’ı gelmesini istemiyor

2014’ten beri ilk resmi ziyaret: Erdoğan Berlin yolcusu

 

 


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...