Almanlardan yalanlama geldi: İşçi alımı için kimseyle anlaşma yapmadık

Almanya Büyükelçiliği, Almanya’ya işçi götürüleceğine dair herhangi bir anlaşma yapmadıklarını açıkladı.

OBM İnsan Kaynakları şirketinin dünya başkanı Osman Taş, gelecek yıldan itibaren Almanya’ya işçi götüreceklerini söylemişti.

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Taş, Almanya’nın 80 bin hemşire, 60 bin kamyon şoförü, 100 bin kaynakçı, 14 havalimanı için de 150 bin işciye ihtiyacının olduğunu iddia ederek başvuru almaya başladıklarını açıklamıştı.

Taş, 400 bin işçiyi götürmek için en büyük destekçilerinin de İŞKUR olduğunu öne sürmüştü.

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‘Şirketle ya da hükümetle anlaşma yok’

Alman büyükelçiliği, yazılı açıklamasında, OBM firmasıyla Alman federal hükümeti arasında Türk işçi istihdamıyla ilgili bir anlaşma olmadığını açıkladı.

Elçilik şunları kaydetti: “Federal hükümetle Türk hükümeti arasında da basındaki haberlerde sözü edilen meslek gruplarının Almanya’da istihdam edilmeleri konusunda özel bir işçi alımı anlaşması da yoktur. Nitelikli bir meslek eğitimi almış uzman personele Almanya’da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır. Federal hükümetin enformasyon portalında bu olanaklar hakkında bilgi verilmektedir.”