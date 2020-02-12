Almanlara göre dünya barışına en büyük dördüncü tehdit Türkiye

Almanya’da yapılan bir ankette dünya barışına tehdit oluşturan ülkeler soruldu. Türkiye listede İran, ABD ve Kuzey Kore’den sonra dördüncü sırada yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da vatandaşların güvenlik konusundaki endişeleriyle ilgili Strateji ve Yüksek Liderlik Merkezi tarafından yaptırılan bir ankette katılımcılara “Dünya üzerindeki krizler arasında hangisinin Almanya’nın güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

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Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre birden fazla yanıtın işaretlenebildiği soruya katılımcıların yüzde 66’sı İran, yüzde 61’i ABD, yüzde 55’i Kuzey Kore yanıtını verdi. Türkiye’yi dünya barışının önündeki en büyük tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 51. Beşinci ve altıncı sırada yüzde 36 ile Rusya ve Suriye yer aldı.

“Dünya üzerindeki krizler arasında hangisinin Almanya’nın güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu düşünüyorsunuz?” sorusunun yanıtlarında da Türkiye üst sıralarda yer aldı. Katılımcıların yüzde 46’sı soruya “Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sığınmacı anlaşmazlığı” yanıtını verdi.

Ankete 16 yaş üstü 1273 kişi katıldı.