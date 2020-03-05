Alman yüzücüler Palandöken’deki kampın sonunda karda kulaç attı

Erzurum’da kamp yapan Alman Gençler Yüzme Milli Takımı sporcuları, 21 günlük kampı Palandöken’in karlarında kulaç atarak sonlandırdı.

Fotoğraflar: DHA

Deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikteki olimpik yüzme havuzundaki üç haftalık kampları sona eren sporcuların bazıları, Palandöken Kayak Merkezi’nin karla kaplı ormanlık alanına çıktı ve eşofmanlarını çıkarıp kendilerini kara attı. Termometrelerin eksi yedi dereceyi gösterdiği kayak merkezinde, tatilcilerin şaşkın bakışları arasında karda kulaç atan Alman yüzücüler zaman zaman zor anlar yaşasalar da unutulmaz bir gün yaşadı.

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Alman yüzücü milli takım antrenörü Steven Kuruger, Erzurum’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Kaldığımız otel ve tesis çok güzel. Fiyatlar uygun. Buraya ilk kez geldik. Çok beğendik. Artık önümüzdeki kampları da burada yapma kararı aldık. Kamp süresince her sporcumuz 130 kilometre kulaç attı. Kampın sonunda takımdaki bazı sporcular böyle bir final yapmaya karar verdi. Kaldığımız otelin önündeki ormanlık alana çıkıp bu kez suda değil, karda kulaç attı. Bu onlar için unutulmaz bir anı oldu.”