Alman yetkili umut verdi: ‘Corona’ aşısı 2021 başlarında hazır olabilir

Almanya’nın aşı düzenleme kurulunun başkanı, ülkedeki bazı insan gruplarının dünya genelinde neredeyse 800 bin can kaybına sebep olan corona virüsüne karşı, 2021 başlarında ‘aşılanabileceğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya çapında 10-15 ilaç üreticisi, on binlerce katılımcının yer aldığı gelişmiş klinik deneyler yürütüyor. Bazıları COVID-19 aşılarının işe yarayıp yaramadığını ve bu yılın sonuna kadar güvenli olup olmadığını öğrenmeyi umuyor.

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Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek, Faz I ve Faz II denemelerinden elde edilen verilerin, bazı aşıların virüse karşı bir bağışıklık tepkisini tetiklediğini gösterdiğini söyledi: “Faz III çalışmalarından elde edilen veriler, aşıların etkili ve güvenli olduğunu gösterirse ilk aşılar yılın başında muhtemelen ekli koşullarla onaylanabilir.”

Cichutek, Daimi Aşılama Komitesi tarafından belirlenen önceliklere uygun olarak, Almanya’daki insanlar için ilk dozların 2021’in ilk aylarında mevcut olacağını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’daki corona vaka sayısı 226 bini aştı. Enstitütü, vakaların yüzde 39’unun muhtemelen Türkiye, Kosova ve Hırvatistan’dan ükeye geldiğini açıkladı.