Alman yetkili: Türkiye, 680 Alman şirketinin bulunduğu liste hazırladı

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İlişkilerin iyice gerildiği Almanya, Türkiye’nin 680 Alman şirketini ‘terör’ suçlamasıyla kara listeye aldığını açıkladı.

Bilgiyi Reuters’a veren bir Alman güvenlik kaynağı, Türkiye’nin 680 Alman şirketinin yer aldığı listeyi Alman yetkililere verdiğini söyledi.

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Daha önce Die Zeit gazetesi büyük Alman şirketleri Daimler ve BASF AG gibi şirketlerin listede olduğunu öne sürmüştü. Ancak Başbakan Binali Yıldırım ve yardımcısı Mehmet Şimşek, böyle bir durumun söz konusu olmadığını savunmuştu.

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik

Son olarak Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucuları arasında bir Alman vatandaşının da bulunması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik iyice tırmanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı bugüne kadar izledikleri politikayı sürdüremeyeceklerini, yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Alman bakan yeni politikaya ilişkin şu ipuçlarını vermişti: “Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz Önümüzdeki günler ve haftalarda AB’deki ortaklarımızla Türkiye’nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye’ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor.”

Bakan, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarısının da dozunu yükselterek, “Her an herkesin başına absürt şeyler gelebilir”demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Gabriel’in açıklamalarına destek vererek, yaptırımların ‘gerekli ve kaçınılmaz’ olduğunu söylemişti.

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerginliğin kaynaklarından biri de Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in tutuklu bulunması.

Almanya’dan gelen açıklamaları ‘talihsiz’ diye niteleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Almanya akıl tutulmasından kurtulmalı, rasyonel düşünmeli” demişti.

Alman Ticaret Odaları Birliği DIHK, iki ülke arasında bozulan ilişkilerin yarattığı belirsizlik nedeniyle Alman şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasının zorlaştığını duyurmuştu.

Son olarak Almanya’nın Türkiye’yle silah anlaşmalarını askıya aldığı bildirilmişti, hükümet de Türkiye’den tüm savunma projelerinin gözden geçirildiğini duyurmuştu.