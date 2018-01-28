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Alman Yeşiller Partisi’nin önerisi: Türkiye’ye silah satmayalım

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Alman Yeşiller Partisi, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye silah satışının durdurulmasını istedi.

Leopard 2 tankı. (Fotoğraf: Reuters)

DW Türkçe’nin haberine göre partinin kongresinde delegelere sunulan önerge kabul edildi.

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Önergede Türkiye’ye silah ve teçhizat satışının durdurulması, Konya’daki NATO üssünde konuşlu Alman askerlerinin de ülkeye geri dönmelerini talep edildi.

Harekatın hukuka aykırı olduğu öne sürülen önergede “Kuzey Suriye’ye girilmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yangına körükle gidiyor” dendi.

Almanya, geçen günlerde Afrin’deki operasyonda kullanılan Alman yapımı Leopard 2 tanklarının Türkiye’ye satışını ve modernizasyonunu durdurmuştu.

Almanya’dan Afrin kararı: Leopard tanklarının Türkiye’ye satışı durduruldu

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