Alman virolog: Herkesin 2021 sonuna kadar aşılanması mümkün değil

Alman viroloji uzmanı Thomas Mertens, halkın tamamının aşılanmasının uzun süreceğine dikkat çekerek, her gün 100 bin kişiye aşı yapılsa bile 15 milyon kişinin aşılanmasının 150 gün süreceğini söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

DW’nin aktardığına göre, Almanya’da salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) aşı komisyonu başkanı Mertens, aşı ile ilgili çalışmaların hızla tamamlanması halinde bile halkın tamamının aşılanmasının 2022 yılını bulabileceğini söyledi.

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Mertens, “Yakında aşı bulunsa bile, tüm nüfusa aşı yapılması 2021 yılının sonuna kadar tamamlanamayacak” dedi.

Alman uzman “Aşılama sayesinde enfeksiyon sürecinde belirgin bir değişiklik görebilmemiz ve durumun yeniden sakinleştiğini söyleyebilmemiz çok uzun sürecek” diye konuştu.

Mertens, aşılamaya başlamada acele edilmemesi konusunda da uyarıda bulunarak, “Aceleye getirilmemeli. Aşılamaya dört hafta erken veya geç başlamak o kadar önemli değil” dedi.

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Almanya’da aşılama için gereken bütün hazırlıkların eksiksiz yapılması gerektiğini belirten Mertens, aşının nakledilmesi ve depolanmasının yanı sıra bölgesel aşı merkezlerinin oluşturulması için hazırlık yapılması ve aşının tıbbi açıdan başarısının ve güvenlik boyutunun değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü, aşılama çalışmalarına 2021 yılının ortasında başlanabileceğini tahmin ediyor. Sağlık açısından riskli gruplar ile sağlık çalışanlarına aşı yapılmada öncelik verilmesi bekleniyor.

Alman şirket hazırlanıyor

Almanya’da Covid-19’a karşı aşı çalışmaları yürüten Biontech ve ABD’li ortağı Pfizer, aşıya ilişkin araştırmaların sonucunun olumlu olması halinde, kasım ayı sonunda ruhsat almak için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.

Biontech ve Pfizer’in yanı sıra ABD’li Moderna ve Britanyalı AstraZeneca Covid-19’a karşı yürüttükleri aşı çalışmalarında ilerleme sağlayan şirketler arasında bulunuyor.