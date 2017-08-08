Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ankara’dan yumuşama sinyali: Alman vekillere ‘NATO üzerinden’ ziyaret izni

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

İkili gelişmelerin gerilmesinin ardından Ankara, Alman vekillerin Türkiye’deki üsleri ziyaret iznini kaldırmıştı. İş Alman askerlerinin İncirlik’i terk etmesine kadar varmış, benzer bir kararın Konya’daki askerler için de alınabileceği konuşulmaya başlamıştı.

Reklam

İki ülke arasındaki gerilimi azaltabilecek gelişmeyi Alman kamu televizyonu ARD duyurdu. Buna göre Alman vekillerin Konya’daki üssü ziyareti NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in başkanlığında 8 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Haberde Ankara’nın davetinin Berlin’e dün ulaştığı belirtildi.

Federal Hükümet Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich de ziyaretin NATO liderliğinde yapılması önerisinin Gottemoeller tarafından yapıldığını ifade ederek, ARD’nin haberini teyit etti.

Türkiye-Almanya gerginliği

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Almanya: Türkiye, ‘teröre destek veren şirketler’ listesini geri çekti

Alman maliye bakanı: Erdoğan, iki ülke ilişkileriyle kumar oynuyor

Almanya cumhurbaşkanı, yaptırımların arkasında: Dur demek saygı meselesi

Erdoğan Almanya’ya Can Dündar’la yüklendi, stratejik ortaklığa vurgu yaptı

‘Politikamız değişecek’ diyen Gabriel’den ülkedeki Türklere: Önlemler size karşı değil

AB’den Almanya’ya destek: Hepimiz Türkiye’ye karşı büyük sabır gösteriyoruz

Erdoğan ‘ürkmedi’: Almanya kendine çekidüzen vermeli

Gerginliğin etkisi: Almanya’da Podolski’li Türkiye’ye yatırım reklamı durduruldu

Alman yetkili: Türkiye, 680 Alman şirketinin bulunduğu liste hazırladı

Ekonomik ilişkilere bakış: Almanya dış ticarette Türkiye için birinci ülke

Almanya, MİT faaliyetinden endişeli: ‘Radikal Türk gruplar’ın sayısında artış var

Almanya adım adım: Türkiye’den gelen tüm savunma projelerini gözden geçiriyoruz

Gerekçe keyfi tutuklamalar: Almanya, Türkiye’yi eski Doğu Almanya’ya benzetti

Bild gazetesi duyurdu: Almanya Türkiye’yle silah anlaşmalarını askıya aldı

Gerilim tırmanıyor: ‘Bu ortamda Alman şirketler Türkiye’ye yatırım yapamaz’

Sözcü Kalın’dan rest çeken Almanya’ya: Akıl tutulmasından kurtulmalı

Merkel’den tam destek: Türkiye’ye karşı önlem almak gerekli ve kaçınılmaz

Almanya’dan rest: Ankara’nın politikaları karşılıksız kalmayacak

Alman basınında sert rüzgarlar sürüyor: Türkiye artık ölçü tanımıyor

Alman hükümetinden Ankara’ya uyarı: AB yardımı kesilebilir

Hak savunucularının tutuklanmasının ardından Merkel: Tamamen haksız

 

 

 

 

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Ankara’dan yumuşama sinyali: Alman vekillere ‘NATO üzerinden’ ziyaret izni

  NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği bildirildi. İkili gelişmelerin gerilmesinin ardından Ankara, Alman vekillerin Türkiye’deki üsleri ziyaret iznini kaldırmıştı. İş Alman askerlerinin İncirlik’i terk etmesine kadar varmış, benzer bir kararın Konya’daki askerler için de alınabileceği konuşulmaya başlamıştı. İki ülke arasındaki gerilimi azaltabilecek gelişmeyi Alman kamu televizyonu ARD […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...