Ankara’dan yumuşama sinyali: Alman vekillere ‘NATO üzerinden’ ziyaret izni

NATO’nun devreye girmesi sonucu Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği bildirildi.
İkili gelişmelerin gerilmesinin ardından Ankara, Alman vekillerin Türkiye’deki üsleri ziyaret iznini kaldırmıştı. İş Alman askerlerinin İncirlik’i terk etmesine kadar varmış, benzer bir kararın Konya’daki askerler için de alınabileceği konuşulmaya başlamıştı.
İki ülke arasındaki gerilimi azaltabilecek gelişmeyi Alman kamu televizyonu ARD duyurdu. Buna göre Alman vekillerin Konya’daki üssü ziyareti NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in başkanlığında 8 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Haberde Ankara’nın davetinin Berlin’e dün ulaştığı belirtildi.
Federal Hükümet Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich de ziyaretin NATO liderliğinde yapılması önerisinin Gottemoeller tarafından yapıldığını ifade ederek, ARD’nin haberini teyit etti.
Türkiye-Almanya gerginliği
Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.
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