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Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yönelik yaptırımlar uygulanmasını önerdi.

‘Yakınlarının yurt dışındaki mal varlığını dondurmak mümkün’

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Kiesewetter, “Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışındaki mal varlığını dondurmamızın mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

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‘Türkiye orta vadede NATO’ya veda edebilir’

Berlin merkezli bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Batı’ya sırtını döndüğünü dile getiren Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi “Türkiye orta vadede NATO’ya veda edebilir. NATO’nun temsil ettiği değerler, Türkiye’de ayaklar altına alındı” diye konuştu.

‘Gerginliğin kaynağı Erdoğan’

Türkiye’yle ilişkilerin bozulmasında Batı’nın sorumluluğu bulunmadığını savunan Alman siyasetçi, gerginliğin ‘Erdoğan’dan kaynaklandığını’ ifade etti.

Darbe girişimi sonrası bozulan Türkiye-Almanya ilişkileri, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir de Alman vatadandaşının bulunmasıyla iyiden iyiye gerilmişti.

Son olarak Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere yaptığı “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” çağrısı gerilimi bir kez daha yükseltmişti.