Alman vekil üs ziyareti için ‘güvence’ istedi: Türkiye’den çıkabileceğim kesin olmalı

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Almanya’da Sol Partisi milletvekili Alexander Neu, Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret izni vermesinin ardından “Türkiye’den çıkabileceğim kesin olmalı” dedi.

İkili gelişmelerin gerilmesinin ardından Ankara, Alman vekillerin Türkiye’deki üsleri ziyaret iznini kaldırmıştı. İş Alman askerlerinin İncirlik’i terk etmesine kadar varmış, benzer bir kararın Konya’daki askerler için de alınabileceği konuşulmaya başlamıştı.

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Türkiye’nin Alman vekillere Konya’daki üssü ziyaret etme izni verdiği dün ortaya çıkmıştı. Buna göre Alman vekillerin Konya’daki üssü ziyareti NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in başkanlığında 8 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Reuters’ın aktardığına göre, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Neu, Türkiye’nin kendisinin ‘PKK bağlantısı’ olduğunu iddia ettiğini ve bunu ‘saçma’ bulduğunu söyledi.

Bakanlık güvence verdi

Bu durum nedeniyle güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Alman vekil, ziyaret öncesi Alman dışişlerinden güvence talep ederken, “Türkiye’den çıkabileceğim kesin olmalı” dedi.

Almanya dışişleri bakanlığı, parlamento savunma komisyonun seçeceği yedi milletvekilinin Konya üssüne ziyaretinin gerçekleşmesini garanti altına almak için her şeyin yapılacağını belirtti.

‘Son söz Türkiye’de’

“Ziyaretin gerçekleşeceği konusunda Türk hükümetinin kesin taahhüdü var ve bu sözü tutmalarını bekleyeceğiz” diyen bakanlık, geziye kimin katılabileceği konusunda son sözün Türkiye’de olduğunu söyledi.

Türkiye-Almanya gerginliği

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.