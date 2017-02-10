Alman vekil: Erdoğan mültecileri tehdit olarak kullanıyor

Almanya Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki mültecileri Almanya’ya karşı tehdit olarak kullandığını söyledi.

Evrensel’in haberine göre tutuklu HDP’li milletvekillerine destek olmak için İstanbul’a gelen Riexinger ve beraberindeki heyet, HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu ve Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’yla birlikte basın açıklaması yaptı.

Riexinger, “(Almanya Başbakanı Angela) Merkel’in ziyareti Almanya’da Erdoğan’a sessiz destek olarak algılandı. Fakat Merkel’in HDP’li vekillerle de görüşmesi olumlu bir gelişmeydi. Bir NATO ülkesinde demokrasinin ayaklar altına alındığı baskı uygulamaları kabul edilemez” dedi.

‘Karşılığını buluyor’

Alman vekil, “Almanya’nın Erdoğan’la yaptığı işbirliğinin arkasında tek bir neden yatıyor. Bu da mülteciler. Erdoğan bunu tehdit olarak kullanıyor ve bu tehdit karşılığını buluyor” dedi.