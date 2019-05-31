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Yaramazlara biraz batar!

Alman vatandaşı gazeteci Kaplan’a ‘Erdoğan’a hakaret’ ve ‘terör’ soruşturması

Alman vatandaşı gazeteci Süheyla Kaplan hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘terör propagandası’ suçlarından soruşturma açıldı.

Fotoğraf: Twitter

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Kaplan hakkında 24 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medyada gazeteci Musa Kart’ın, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir karikatürünü sosyal medyada paylaştığı için  ihbar sonucu ‘Erdoğan’a hakaret’ ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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‘Terör propagandası’ suçlamasının gerekçelerinin ise ‘Erdoğan’ın Kandil ve Susurluk planı’ diye sosyal medyada yazdığı yorum ve ‘Tamam kampanyası’ çerçevesince Birleşik Haziran Hareketi tarafından düzenlenen bir etkinlik kapsamında Hamburg’da standta ‘demokrasi bildirgesi’ üzerine yaptığı konuşma olduğu belirtildi.



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