Alman uzmanlar: Erdoğan’ın bir yenilgiyi kabul edip etmeyeceği soru işareti

Türkiye’deki seçim süreci Almanya’da yakından izleniyor. Alman siyasetçi ve uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre Türkiye’yi zor bir dönem bekliyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) Berlin Direktörü Josef Janning, 24 Haziran seçimlerinden sonra olası iki senaryo gördüğünü söyledi.

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DW Türkçe’nin Değer Akal’ın haberine göre, Alman uzmana göre ilk senaryo, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi az farkla kazanıp gücünü yeniden pekiştirmek istemesi. Janning, Erdoğan’ın bunun için başvuracağı yöntemlerle de ‘Türkiye’yi Avrupa’dan daha da uzaklaştıracağını’ düşündüğünü belirtti.

İki senaryo

Uzmana göre ikinci senaryoysa Erdoğan’ın seçimi kaybetmesi, ancak bunu kabullenmemesi.

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Son üç ayda Türkiye’de ekonomide yaşanan sıkıntıların, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinin ve güçlü bir maliye politikasının aslında ekonominin temel dayanakları olduğunu gösterdiğini söyleyen Janning, “Ne yazık ki Türk siyasi liderliği, kendi çıkar ve hedefleri uğruna Türk ekonomisinin güvenliğini oluşturan bu iki dayanağı ihmal etti” diye konuştu. Alman uzman, “Ekonomideki istikrarsızlık süreci Erdoğan ve AKP’yi hem içeride hem de dış dünyaya karşı daha da agresifleştirebilir. Kaygı bu” görüşünü paylaştı.

‘Pek çok siyasetçi üzülmez’

Heinrich Böll Vakfı’nın Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel ise “Gayet tabii ki pek çok hükümet üyesi dahil Almanya’daki pek çok siyasetçi Erdoğan’ın seçimleri kaybetmesi durumunda üzülmeyecektir” diye konuştu.

Brakel, seçimlerin adil bir ortamda yapılıp yapılmadığının ve Erdoğan’ın bir yenilgiyi kabul edip etmeyeceğinin iki soru işareti olduğunu belirtirken, Almanya’yla Türkiye arasındaki normalleşmenin büyük ölçüde 24 Haziran sonrasındaki siyasi tabloya bağlı olduğunu ifade etti.