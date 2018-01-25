Alman turistler dönüyor ama ‘fırsatçılık’ riski var

Alman Turizm Endüstrisi Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, Türkiye pazarının Almanlar için ‘geri döndüğünü’ söyledi.

Türkiye-Almanya gerilimi sürerken, dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI, Alman turistlerin ön rezervasyonlarında yüzde 70’lik bir artış olduğunu bildirmişti.

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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) dün akşam düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Frenzel, rezervasyonların Almanya’da büyük artış gösterdiğini belirterek “Antalya’ya uçuş kapasitesinde de artış söz konusu. Türkiye muazzam bir geri dönüş yapıyor” diye konuştu.

Özellikle ailelerin Türkiye’yi tercih ettiğini belirten Alman turizmci, “Türkiye, adil fiyatlandırma politikasıyla bölgede aile dostu alternatifler sunuyor” dedi.

‘Fiyat artışı uyarısı’

Frenzel, Türkiye’nin gelecek dönemde uygulayacağı fiyat politikası konusunda dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak ani fiyat artışlarından kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Frenzel şöyle devam etti: “Destinasyonlar şu hatayı yapıyorlar; müşteriler geri geliyorlarsa ve bir büyüme söz konusu ise fiyat politikalarını artırmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin bir esneklik alanı var ama bunu fiyat-kalite dengesini bozmadan yapalım.”

Büyük düşüş var

TÜİK verilerine göre 2015’te 5.4 milyon olan Alman turist sayısı 2016’da 3.76 milyona, 2017 yılında ise 3.45 milyona geriledi. Düşüş oranı sırasıyla yüzde 30.38 ve 8.23 olarak gerçekleşti.

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Aralık 2017’de açıkladığı rapora göre, geçen yıl ocak-kasım döneminde oda fiyatlarında en büyük kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu yüzde 15.1 düşüşle İstanbul oldu. Söz konusu dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli 90.5 avrodan (421 lira) 76.8 avroya (357 liraya) geriledi.