Alman taraftarlardan İlkay Gündoğan’a ‘Erdoğan protestosu’: Milli maçta ıslıklandı

Almanya ile Suudi Arabistan arasında oynanan karşılaşmada Almanyalı Türk oyuncu İlkay Gündoğan, İngiltere’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği için Alman taraftarlar tarafından protesto edildi.

Leverkusen’deki BayArena’da oynanan karşılaşmanın 57’nci dakikasında Marco Reus’un yerine oyuna giren Gündoğan’a taraftarlar tepki gösterdi. Gündoğan’ın ayağına top geldiği anlarda taraftarlar ıslıkla protesto etti.

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Karşılaşmayı Almanya 2-1 kazandı.

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw konuyla ilgili maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İlkay milli takımımızın önemli bir oyuncusu. Ona bu şekilde tepki göstermek hepimize zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok” sözleriyle protestolara tepki gösterdi.

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Gündoğan geçen hafta oynanan ve Almanya’nın Avusturya’ya 2-1 yenildiği hazırlık maçında da benzer protestolara maruz kalmıştı.

Ne olmuştu?

Erdoğan’ın Özil ve Gündoğan ile Londra’da buluşmasında çekilen fotoğrafların AKP’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanması Erdoğan’a seçim desteği olarak değerlendirilmiş ve Almanya’da tepki ile karşılanmıştı.

Alman milli takımı için forma giyen futbolcular Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilere Almanya Başbakanı Angela Merkel de katılmıştı.

Son olarak Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, milli futbolcular Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile buluşmasına yönelik “Takımda hiçbir soruna yol açmadı. Hiçbir şekilde konu edilmedi” diye konuşmuş, ziyaretle siyasi bir mesaj vermediklerini belirten futbolculardan Gündoğan ise “Şüphesiz ülkem ve takımım Almanya” demişti.