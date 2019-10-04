Alman takımı, Başakşehir maçında polisin ‘haçlı bayrak tacizi’ni UEFA’ya götürüyor

Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ın sportif direktörü Max Eberl, Başakşehir maçı öncesi İstanbul polisinin Alman taraftarların bayraklarını ‘üzerinde haç var diye’ stadyuma almadığını belirterek, bunu UEFA’ya şikayet edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: Twitter / Gladbach

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda dün Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştı.

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Die Welt gazetesindeki habere göre, sportif direktör Eberl taraftarların yaşadıklarını ‘polis diktatörlüğü’ olarak nitelendirdi.

Eberl şöyle konuştu: “2019 yılında Avrupa’da polisin böyle diktatörlük yapabildiğini, stadyuma hangi bayrağın alınıp alınmayacağını söylediğini görmek beni inanılmaz üzüyor. Böyle bir kural yok. Şehir amblemimizde Hristiyanlıkla ilgili bir sembol olduğu için taraftarlarımızın stadyuma alınmak istenmemesini kınıyorum.”

Taraftarların başından geçenlerin aktarıldığı haberde ‘Alman taraftarların maç günü en başından itibaren polis tarafından taciz edildiği, kimsenin izlemediği bir maçta taraftarların maçın ilk düdüğünden yirmi dakika öncesine kadar stadyuma alınmadığını, iki taraftarın ise geçici olarak polise vurdukları iddiasıyla gözaltına alındığını – fakat video kayıtlarının bunun aksini gösterdiği’ aktarıldı.

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Semboller ne anlama geliyor?

Mönchengladbach bayrağındaki semboller, Avrupa’da birçok klüpte olduğu gibi, klübün bulunduğu şehirde geçmişte hüküm sürmüş farklı hükümdarlıkların sembollerinden oluşuyor. Görselde üstteki kale surlarına benzeyen bölüm 1796’ya kadar bölgede hüküm süren Quadt lordları, soldaki başrahip sembolü Mönchengladbach’ta 1802 yılına kadar hüküm süren Venediklileri ve haç Rheydt bölgesinde hüküm süren Bylandt lordlarını sembolize ediyor.