Alman sözcü, TL’nin değer kaybını yorumladı: Kaygı veren bir durum yok

Almanya, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybının şu an kaygı verici olmadığını bildirdi.

ABD ile Türkiye arasında devam eden gerilimle eş zamanlı olarak ABD Doları Türk Lirası karşısında değer kazanmıştı.

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Doların dün 7 lirayı aşması sonrası hükümet bazı adımların atılacağını bildirmiş, mevduatlara el konulacağı ya da dövizlerin liraya çevrileceği yönünde ortaya atılan iddiaları da yalanlamıştı.

NTV’nin aktardığına göre basın toplantısı düzenleyen Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi.

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Alman sözcü, “Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza. Gelişmeleri izliyoruz. TL’nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok” dedi.