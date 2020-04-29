Alman siyasilerden ‘Diyanet’ tepkisi: Buradaki temsilcileri değerlerimize uymalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ bireyler hakkındaki homofobik ifadelerine Alman siyasilerden tepki geldi.

Erbaş Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili cuma namazında şunları söylemişti: “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim.”

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Erbaş’a ilk Ankara Barosu, daha sonra da Diyarbakır Barosu tepki göstererek açıklama yayınlamış, bunun ardından iki baronun da yöneticileri hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Die Welt gazetesine demeç veren farklı partilerden Alman siyasetçiler Ali Erbaş’ın açıklamalarını eleştirdi.

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sosyal Demokrat Partili Michael Roth, Erbaş’ın açıklamalarının Türkiye’deki heteroseksüel olmayan azınlık için durumun ‘halen çok zor ve hatta tehlikeli’ olduğunu tekrar gösterdiğini söyledi. Ancak Roth Türkiye’deki sivil toplum tepkisinin kendisinde bir nebze de olsa iyimserlik yarattığını kaydetti.

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Yeşiller Partisi’nin Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, Erbaş’ın açıklamalarının AKP’nin hukuk devleti ilkesi ve azınlıkların korunmasından ne kadar uzaklaştığını gösterdiğini kaydetti.

FDP’li Konstantin Kuhle “Homofobi otoriter bir devlet anlayışına sahip insanlara aittir” ifadelerini kullanarak bu tür ifadelerin salgın hastalıkla mücadeleye zarar verdiğini söyledi.

‘Radikalleşti’

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu iç politika sözcüsü Mathias Middelberg “Almanya’daki dini temsilcilerden buradaki özgürlük ve tolerans temel değerlerine uymalarını bekliyoruz” dedi.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen de Erbaş’ın sözlerinin “Erdoğan rejiminin kendini İslamiyet ve anti demokratik Müslüman Kardeşler yönünde radikalleştirdiğini gösteren kanıt” olduğunu kaydetti.