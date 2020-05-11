Alman siyasetçiler: Tecrit karşıtı eylemler ‘corona’ mücadelemizi riske atıyor

Alman siyasetçiler büyük şehirlerde düzenlenen tecrit karşıtı eylemler sonrasında ‘alarma geçti’ ve bu protestoların corona virüsü salgının yarattığı öfkeyi kötüye kullandığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Berlin, Münih ve Stuttgart dahil çeşitli yerlerdeki gösteriler polisle eylemciler arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

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Aşı üreticilerinden milyarderlere, hatta Microsoft’un kurucusu Bill Gates’e kadar birçok kişi ve kurumu hastalıktan sorumlu tutan komplo teorisyenleri tarafından düzenlenen eylemler, virüsün üreme oranını kritik sınır olan 1’in üstüne geri taşımıştı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert şunları söyledi: “Almanya salgına dair her unsuru haberleştiren özgür bir medya ortamına sahip. Ancak karmaşık iddialar ve nefret dolu savlar veya küresel çapta kötülük amaçlayan şeytanlar ise bambaşka bir mesele.”

Almanya şu ana kadar virüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan sosyal mesafe tedbirinde başarılı olmuştu. Ancak bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısına ilişkin oranı temsil eden ‘R‘ rakamı pazar gününden itibaren senaryonun kötüleştiğini gösteriyor.

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Türingiya bölgesinin içişleri bakanı Georg Maier, Der Spiegel’e şu açıklamayı yaptı: “Salgının insanların kontrol altında tutmak için özellikle yayılmasına izin verildiği ve Bill Gates ve diğer karanlık güçlerin de bu işin arkasında olduğu inancı toplumun derin kesimlerine kadar ulaşmış durumda.”

Merkezi İçişleri Bakanlığı’nda bir çalışanın, corona virüsünü ‘basit bir nezle’ olarak tanımladığı 80 sayfalık bir raporu sunmasının ardından görevden alınmıştı. Bakanlık, raporun ‘çalışanın kişisel kanaati’ olduğunu açıklamıştı.