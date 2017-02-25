Alman siyasetçiden DİTİB çağrısı: Casus imamlar ülkeyi terk etmeli

Almanya’da Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, casusluk yaptığı iddia edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) imamlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Die Welt’e konuşan Laschet, imamların, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın politikalarına yönelik eleştirileri Türk makamlarına ilettiği iddiaları nedeniyle imamların görevlerine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya’da İslam din dersi verilmesini istediklerini kaydeden Alman siyasetçi, “Söz konusu imamlar, Almanya’yı derhal terk etmeli” diye konuştu.

DİTİB ‘casusluk’la suçlanmıştı

Diyanet’e bağlı imamların, 38 ülkede MİT gibi çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

Almanya da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Türkiye, bazı imamları “Yetki aşımı söz konusu” diyerek ülkeye çağırırken, Almanya’da konuyla ilgili başlatılan soruşturmada ‘önemli bir noktaya ulaşıldığı’ ifade edilmişti.

Alman polisi üç gün önce Gülen Cemaati destekçilerine karşı casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelendiği DİTİB üyesi dört Türk imamın evine operasyon düzenlemişti. Alman yetkililer, imamların, Diyanet’in talimatı üzerine harekete geçtiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Ankara ziyaretinde, “Diyanet nezdinde çalışan imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi Alman hukuk devletine aykırı şeyler” demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hiçbir din görevlisinin görev tanımı dışında bir şeye yönelmesine izin vermediklerini belirterek, Almanya’da bazı üyeleri hakkındaki casusluk iddiası nedeniyle ‘güzide bir kurum’ olarak nitelediği Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘rencide edildiğini’ söylemişti.

Alman haber dergisi Der Spiegel, resmi belgeye dayandırdığı haberinde, Almanya’daki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği’nde (DİTİB) görevli bazı imamların yanısıra bazı Avrupa ülkelerindeki Türk konsolosluklarında görevli personelin de Fethullah Gülen destekçilerinin isimlerini Ankara’ya bildirdiğini öne sürmüştü.