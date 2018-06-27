Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alman siyasetçi Schulz: Erdoğan mağdur Türklere gurur hissi veriyor

 

Alman siyasetçi Martin Schulz, Almanya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğin arkasında ayrımcılığın yattığını söyledi. Schulz, “Onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türkler kendilerini Erdoğan ile özdeşleştiriyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Sosyal Demokrat Parti’nin eski genel başkanı, Erdoğan’ın zaferinden sonraki kutlamaların ‘üç veya dört kuşaktır Almanya’da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki’ olduğunu savundu.

Reklam

Almanya’da 1 milyon 400 bin civarında Türk seçmen bulunuyor. 24 Haziran seçimlerde yaklaşık 660 bin seçmen sandık başına gitmiş, Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 64.7’sinin oyunu almıştı. AKP ise yüzde 55.6 ile Almanya’da en çok oy alan parti olmuştu.

Almanya’da birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, Almanya’da yaşayan birçok Türk’ün kendini Erdoğan ile özdeşleştirerek, Almanya’da yaşadıkları onur kırıcı olayları dengelediklerini söyledi. Alman siyasetçi, Erdoğan’ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini dile getirdi.

Reklam

Seçim zaferinden sonra Erdoğan’ın daha da otoriter bir çizgi izleyeceği uyarısında bulunan Schulz, “Elindeki tüm imkanları kullanarak, tüm ülkeyi kendi çizgisine sokmaya çalışmasına karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Alman bakan Erdoğan’ın yüzde 64’ünü yorumladı: Otoriter popülizme kandılar

Alman parlamenter: Erdoğan kazanırsa Türkiye’nin AB üyelik süreci sona erdirilmeli

SON HABERLER

Bakan Soylu, HDP lideri Buldan’ı tehdit etmiş: Size artık yaşama hakkı yok

Ağrı’da dün AKP’li olarak bilinen bir bakkalın öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bana, ‘Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ gibi saçma sapan sözler söyledi” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...