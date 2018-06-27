Alman siyasetçi Schulz: Erdoğan mağdur Türklere gurur hissi veriyor

Alman siyasetçi Martin Schulz, Almanya’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğin arkasında ayrımcılığın yattığını söyledi. Schulz, “Onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türkler kendilerini Erdoğan ile özdeşleştiriyor” dedi.

DW Türkçe’nin haberine göre Sosyal Demokrat Parti’nin eski genel başkanı, Erdoğan’ın zaferinden sonraki kutlamaların ‘üç veya dört kuşaktır Almanya’da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki’ olduğunu savundu.

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Almanya’da 1 milyon 400 bin civarında Türk seçmen bulunuyor. 24 Haziran seçimlerde yaklaşık 660 bin seçmen sandık başına gitmiş, Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 64.7’sinin oyunu almıştı. AKP ise yüzde 55.6 ile Almanya’da en çok oy alan parti olmuştu.

Almanya’da birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, Almanya’da yaşayan birçok Türk’ün kendini Erdoğan ile özdeşleştirerek, Almanya’da yaşadıkları onur kırıcı olayları dengelediklerini söyledi. Alman siyasetçi, Erdoğan’ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini dile getirdi.

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Seçim zaferinden sonra Erdoğan’ın daha da otoriter bir çizgi izleyeceği uyarısında bulunan Schulz, “Elindeki tüm imkanları kullanarak, tüm ülkeyi kendi çizgisine sokmaya çalışmasına karşı hazırlıklı olmalıyız” dedi.