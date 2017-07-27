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Alman şirketi yetkilileri: OHAL’e ilişkin olumlu gelişmeler olabilir

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Başbakan Yıldırım’la görüşen Alman şirketlerinin yetkilileri, OHAL’in de gündeme geldiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’yla gerilimin ardından Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmalarının yetkilileriyle bir araya gelmişti.

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Toplantıyla ilgili DHA’ya konuşan bir şirket yetkilisi, toplantıda olumlu bir hava olduğunu dile getirerek, “Toplantı olumlu bir görüşme oldu. Endişelerimizin Türkiye tarafından da kabul edilmiş olduğunu gördük. Bunların giderilmesi yönündeki çalışmalarda istekli olunduğunu gördük. İlerisi için umut verici görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

‘Detay vermedi’

OHAL’in de gündemde olduğunu belirten aynı yetkili, “Olumlu beklentimiz hukuki yönden de olabilir. OHAL ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler olabilir diye düşünüyoruz. Detay vermedi sayın Bakanımız. Ama sonbahara kadar olumlu gelişimler olabileceği müjdesini verdi detay vermedi” diye konuştu.

Darbe girişimi sonrası bozulan Türkiye-Almanya ilişkileri, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir de Alman vatadandaşının bulunmasıyla iyiden iyiye gerilmişti.

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