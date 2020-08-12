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Alman sağlık bakanı: Rusya’nın ‘corona’ aşısına dair şüphe duyuyorum

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya’nın Covid-19 aşısına düzenleyici onay veren ilk ülke olmasına şüpheyle yaklaştığını belirterek, aşıyı ilk çıkaran olmaktan ziyade güvenli, test edilmiş bir ürüne sahip olmanın önemli olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan dünyanın ilk uydusuna ithafen ‘Sputnik V’ diye adlandırılacak aşı, henüz son denemelerini tamamlamadı. Aşı, düzenleyici onayı iki aydan kısa süren insan testlerinden sonra aldı.

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Spahn, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, “İlk olmak değil etkili, test edilmiş ve dolayısıyla güvenli bir aşıya sahip olmak önemli” dedi.

Spahn, şöyle konuştu: “Böyle bir aşıya güvenmek için, bir pandemi sırasında bile, çalışmaları ve testleri doğru bir şekilde yapmak ve özellikle bunları halka açık hale getirmek çok çok önemli. Sorun şu ki, Rus yetkililer açık olmadığı için bu aşı hakkında çok az şey biliyoruz.”

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