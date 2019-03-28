Alman rock grubu Rammstein’ın toplama kampı temalı tanıtımı tepki çekti

Alman hard rock grubu Rammstein ‘Deutschland’ (Almanya) adlı yeni single albümünün tanıtımı amacıyla çektiği videoda Holokost (Yahudi Soykırımı) göndermesi yapınca eleştirilerin hedefi oldu.

Grubun dört üyesi, internette yayınlanan 35 saniyelik videoda Nazilerin toplama kamplarındaki mahkumlara giydirdiği çizgili kıyafetler ve boyunlarında ilmekle görüntülendi. Grup üyelerinden biri ise yüzünden kan akar halde kamera karşısına geçti.

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Şarkı sözleriyle örtüşmediği belirtilen görüntülere Yahudiler başta olmak üzere birçok kesimden tepki yağdı.

Siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görüntülerin kabul edilemez, çirkin ve yakışıksız olduğunu vurgularken hükümetin anti-Semitizmden sorumlu yetkilisi Felix Klein grubun kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

Holokost’tan kurtulan Charlotte Knobloch, “Holokost’un bu şekilde gündeme getirilip küçümsenecek bir şeymiş gibi gösterilmesi sorumsuzluktan başka bir şey değil” dedi.